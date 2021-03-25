670 новых парковочных мест появятся для сотрудников НТМК в Нижнем Тагиле

К строительству уже приступили. В настоящий момент занимаются вырезкой деревьев на территории. Затем подрядчик приступит к выемке грунта и отсыпке территории. Планируется завершить и сдать объект в июле 2021 года. Въезд на территорию будет разрешен по личным пропускам на предприятие.