Добровольцам из Пермского края вручили медали от Президента России

На церемонии присутствовали секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев и руководитель регионального волонтёрского центра, депутат Заксобрания Пермского края Александр Бойченко.
Прикамский региональный волонтерский центр ЕР начал работать год назад. За это время добровольцы оказали помощь более чем 20 000 граждан. Всего же было обработано свыше 93 000 заявок. Волонтеры доставляли медикаменты и еду, помогали пожилым людям решать коммунальные и прочие проблемы, консультировали и оказывали психологическую помощь. Кроме этого они успевали участвовать в общероссийских акциях #СпасибоВрачам и #МыВместе, , пишет properm.ru.
Под началом краевого штаба находится 52 муниципальных. Координировать их работу было непросто, впрочем, на местах велась не менее интенсивная работа. Только добровольцы с Мотовилихи помогли почти 5000 человек.
Волонтер Карина Хлопина рассказала, что ежедневно в штаб Мотовилихи приходило до 50 заявок. Приходилось прилагать значительные усилия, чтобы успевать везде. «Вместе с нашими руководителям мы выстраивали алгоритмы работы, чтобы успеть помочь всем. Было нелегко, но мы справились», – сообщила Карина.
Присутствующие на церемонии отметили, что награды получили самые разные люди. Пожилые и молодые, имеющие разный социальный статус и профессии. Их объединило желание бескорыстно помочь людям, оказавшимся в затруднительном положении из-за пандемии.
«Спасибо вам за ваш самоотверженный труд. Волонтёры – это люди с активной жизненной позицией. Перед вами открываются большие возможности и перспективы состояться в этой большой жизни, ну а мы вам всегда поможем», – сказал Бойченко.
Следует отметить, что волонтеры Прикамья не собираются самораспускаться в связи со снижением заболеваемости. Сейчас акция #МыВместе объединяет свыше 1700 добровольцев Пермского края.