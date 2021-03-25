Госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле готов передать долю учреждения властям

Госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле готов передать долю учреждения властям

Сегодня, 13:08ОбществоФото: pixabay.com
Госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле в счет займа готов передать долю учреждения «Корпорации развития Среднего Урала», принадлежащую областным властям.

АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий» («Госпиталь ВИТ») в Нижнем Тагиле получило в 2013 году займ в размере 1,2 миллиона рублей от «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ). Денежные средства были направлены бывшим гендиректором Владиславом Тетюхиным на строительство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ), Инвестиции в проект составили около 5 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсант».

В связи с кончиной прошлого владельца, переговоры ведутся с наследниками Владислава Тетюхина. Возврат долга КРСУ возможен в двух вариантах, в виде суммы долга, либо в виде доли в акционерном обществе в размере 25,6%, которая соответствует размеру займа.

Наследниками отвергнуты оба предложения. В связи с чем КРСУ подан иск о взыскании процентов по долгу в размере 90 миллионов рублей.

Вопрос открыт и возвращение долга продолжается обсуждаться сторонами. «Госпиталь ВИТ» сообщает, что истец требует уплаты долга в денежном эквиваленте. В то же время КРСУ ранее направляло дополнительное соглашение к договору займа о возможности передачи на баланс корпорации 25,6% акций. В переговорах на различных этапах Госпиталь подтверждал готовность выделения доли в размере долга.

Акционерное общество реализует социально-значимые проекты для жителей Свердловской области. Принцип реализации проектов строится на партнерском участии акционеров правительства Свердловской области. Это положение изначально предусмотрено подписанным в 2013 году соглашением о сотрудничестве.

Все государственные деньги, затраченные на оплату работ или услуг, в итоге должны встать на учет в региональную казну. В виде зданий, сооружений или в виде акций. Бюджет не может выделить средства и забыть про них, говорит Александр Высокинский, первый заместитель губернатора Свердловской области.

Выделенные из бюджета средства регион обязан вернуть согласно Бюджетному кодексу РФ.

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долгвластьдоляЕкатеринбурггоспиталь им. Тетюхина
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