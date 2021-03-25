Госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле готов передать долю учреждения властям

Все государственные деньги, затраченные на оплату работ или услуг, в итоге должны встать на учет в региональную казну. В виде зданий, сооружений или в виде акций. Бюджет не может выделить средства и забыть про них, говорит Александр Высокинский, первый заместитель губернатора Свердловской области.