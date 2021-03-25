Мост через реку Кушва просел в Нижнем Тагиле

На малой Кушве просел мостовой переход в Нижнем Тагиле. По мнению местных жителей, конструкция нуждается в ремонтных работах. Корреспондент TagilCity.ru побывал на мосту. Ходить по нему небезопасно.

Путепровод расположен на малой Кушве по улице Менделеева возле дома № 57. Местные жители заявляют, что его нужно отремонтировать. Фундаментный блок, на который опирается центр сооружения, начал гнить, а сам мост просел. По словам жильцов близлежащих домов, по мосту ходят дети, родители с колясками и инвалиды. Николай — мужчина пенсионного возраста. Он проходит через мост несколько раз в день: встречает жену с работы, ходит в магазин за продуктами. Пенсионер заявляет, что болтовые соединения лопнули, а конструкция скоро упадет. Все жители ходят через этот мост: дети, родители с колясками, даже пенсионеры, которым по 80 лет, ходить больше негде. Только знак, предупреждающий об опасной зоне спасает. После наших жалоб установили перила, но мост нужно ремонтировать,рассказал собеседник TagilCity.ru. Мужчина проживает в доме № 57 по улице Менделеева. Переход находится в нескольких метрах от его дома, что создает высокую проходимость у ворот. Пенсионер даже установил камеру видеонаблюдения для собственной безопасности. Также переход через реку Кушва закрывает ему подъезд к дому. Раньше мост стоял на несколько метров дальше от моего дома, он был деревянный, со временем сгнил, его нужно было поменять. Но сделали металлический мост. Времянку сдвинули на несколько метров, она не дает мне проезд к дому, сейчас невозможно к нему подъехать. Постоянно ходят люди, даже камеру пришлось установить,делится пенсионер. В администрации города заявили, что в марте прошел комиссионный осмотр конструкций моста на улице Менделеева. В составе комиссии были специалисты управления городским хозяйством администрации города, службы заказчика городского хозяйства, специалисты дорожных служб и районной администрации. По итогам работы комиссии выявлено, что угрозы обрушения моста нет. Центр моста опирается на фундаментный блок, установленный на дне реки, две другие опоры — на берегах. Просадка моста вызвана многолетней эксплуатацией. Отметим, что в весенне-летний период этого года будут проведены ремонтные работы на мосту силами предприятия «Тагилдорстрой»,ответила на комментарий пользователя пресс-служба администрации Нижнего Тагила в группе «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.

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