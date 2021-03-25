О любви и нижнем белье смогут узнать екатеринбуржцы

О любви и нижнем белье смогут узнать екатеринбуржцы

Сегодня, 16:34ОбществоФото: pixabay.com
Выставка, посвященная истории белья «Я уже в неглиже» пройдет в музее об ЭТОМ в Екатеринбурге.

Проект создан совместно с Музеем СССР и клубом исторических танцев в Екатеринбурга. Зрителям представят белье прошлых веков и советского периода.

Гости узнают, что носили леди XVIII века, денди XIX века, летчики и рабочие СССР, а также как женщины добивались осиных талий и многое другое. Создатели ассоциируют выставку не как отнесенную к истории моды, а как историю нравов, красоты, романтики, сообщает Е1.

Выставку дополнят редкие экземпляры плакатов, гравюр, фото и видео материалы.

31 марта музей «об ЭТОМ» представит также историко-практическую экскурсию «Секреты величайших любовниц в истории». Посетителям расскажут про Клеопатру, Мату Хари, маркизу де Помпадур, их секреты и приемы женственности.

1 апреля в музее состоится вечер сексуального юмора COMEDY EROTICS, где пройдет показ 69 смешных и сексуальных рекламных роликов мира и интерактивное шоу «Эти забавные секс-игрушки».

2 апреля в «об ЭТОМ» покажут мастер-класс «Искусство соблазнения и флирта: от Казановы до наших дней». Гостей ждет история Казановы, тайные языки флирта его времени, рассказ про тонкости соблазнения на балах. Приглашенный гость психолог и эксперт по флирту Алексей Мацкевич откроет техники флирта и обольщения.

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Екатеринбург
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