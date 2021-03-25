О заработке в 300 тысяч заявила работница «проститутошной» в Екатеринбурге

О заработке до 300 тысяч рублей заявила жрица любви в «массажном салоне» Екатеринбурга, который находится в здании Минобороны.

SPA-салон, на который жалуются местные жители, расположен в Екатеринбурге на улице Куйбышева, 48. Владельцем помещения является Минобороны РФ. В ведомстве ранее сообщили, что договор уже расторгают, а всех работников выселяют. Однако на сегодняшний день ничего до сих пор не изменилось. По словам одной из работниц заведения, в Екатеринбурге работает несколько таких салонов. Девушки обслуживают от 30 до 45 клиентов за сутки. В среднем выходит 300 тысяч в месяц. Самый минимум — 30 тысяч за десять дней. Всё неофициально, нет даже договора. По бумагам, массажистки якобы сами арендуют помещение, рассказала бывшая работница салона Uralweb. Она отметила, что полиция проверяла салоны несколько раз в год, а руководство «делится с кем-то». Напомним, жители дома, в котором находится массажный салон пожаловались на то, что там находится салон интим-услуг. С арендатором Минобороны договор расторгло в судебном порядке, однако тот подал апелляцию, поэтому заведение до сих пор работает. В Минобороны прокомментировали работу «проститутошной» в их помещении в Екатеринбурге

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