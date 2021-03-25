Одноклассники представили премьеру собственного сериала «Пять с плюсом»

Также актеры рассказали о взаимоотношениях с режиссером и внутри команды во время съемок сериала, есть ли схожесть между героями и их актерами, а также в каком возрасте они переехали от родителей — почти все в отличие от героев сериала уже в 18 лет жили самостоятельно.