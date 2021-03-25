«Пенсионеры» требуют ликвидировать Пенсионный фонд России

Проверка надзорного органа в очередной раз подтвердила плохое выполнение Пенсионным фондом своих прямых обязанностей. Россиян заверяют, что ПФР признает ошибки и всегда их исправляет. Так зачем нужна столь громоздкая надстройка над пенсионной системой? Пенсионный фонд должен не только собирать деньги, но и капитализировать их путем выгодного вложения и обеспечивать дополнительные источники финансирования. ПФР почему-то ничем подобным не занимается. А сейчас оказалось, что и свои прямые обязанности по ведению персонального учета пенсионеров фонд выполняет спустя рукава. В Партии пенсионеров не раз требовали распустить Пенсионный фонд. Начисление пенсий должно проводиться напрямую от государства, а сэкономленные деньги надо пускать на повышение пенсий, резюмировал Сергей Полыганов.