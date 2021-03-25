«Пенсионеры» требуют ликвидировать Пенсионный фонд России

По словам представителей Партии пенсионеров, каждый год Пенсионный фонд России (ПФР) только на собственные нужды расходует около 100 миллиардов рублей. Деньги на это ведомство берет из кармана простых россиян. Пенсионный возраст отодвигается, а перечень обязательств ПФР постоянно сокращается. Об этом пишет novostivolgograda.ru.
Много вопросов возникло и к системе накопительной пенсии. Партийцы сообщили, что начиная с 2014 года данной части пенсии для большинства населения страны банально не существует. Накопительную часть пенсии просто заморозили. Речь идет о сумме около четырех триллионов рублей. Сейчас по причине банкротства некоторых негосударственных пенсионных фондов накопительная часть пенсии через ПФР идет лишь на выплату страховой части.
Другой финансовой технологией стала возможность изымать инвестиционный доход при переводе денег из одного пенсионного фонда в другой не чаще, чем раз в пятилетку. Так, удалось списать свыше 110 миллиардов рублей инвестиционного дохода со счетов будущих пенсионеров.
В партии подчеркивают, что подобное расточительство Пенсионного фонда РФ является непозволительной роскошью. Фонд вместо сохранения и приумножения средств будущих пенсионеров занимается их растратой на самообеспечение.
По мнению членов партии, ПФР не что иное, как лишнее звено в системе пенсионного обеспечения. Партийцы добиваются воплощения в жизнь собственного программного положения. Оно предусматривает передачу функций по пенсионному обеспечению от Пенсионного фонда в адрес федерального бюджета.
Глава правления регионального отделения Партии пенсионеров в Свердловской области Сергей Полыганов рассказал об итогах проверки Счетной палаты. Инспекция выявила, что пенсии многим россиянам не доплачивают из-за ошибок персонала ПФР. Сотрудники неправильно вводят данные людей в систему персонифицированного учета. Например, на одно и то же лицо могут открыть два счета либо присвоить один и тот же номер СНИЛС двум разным гражданам. Кроме того, система начисления пенсий очень запутана. Там регулярно случаются ошибки. По сведениям Счетной палаты, общая сумма невыплат пенсионерам уже превысила 70 миллионов рублей!
Проверка надзорного органа в очередной раз подтвердила плохое выполнение Пенсионным фондом своих прямых обязанностей. Россиян заверяют, что ПФР признает ошибки и всегда их исправляет. Так зачем нужна столь громоздкая надстройка над пенсионной системой? Пенсионный фонд должен не только собирать деньги, но и капитализировать их путем выгодного вложения и обеспечивать дополнительные источники финансирования. ПФР почему-то ничем подобным не занимается. А сейчас оказалось, что и свои прямые обязанности по ведению персонального учета пенсионеров фонд выполняет спустя рукава. В Партии пенсионеров не раз требовали распустить Пенсионный фонд. Начисление пенсий должно проводиться напрямую от государства, а сэкономленные деньги надо пускать на повышение пенсий, резюмировал Сергей Полыганов.