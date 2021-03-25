Полмиллиона рублей заплатит уралец за комментарий «ВКонтакте»

В марте 2020 года с личного мобильного телефона жителем Нижней Туры было размещено сообщение в комментариях к посту в открытом сообществе. После психолого-лингвистической судебной экспертизы было составлено завлючение, что данное сообщение содержит признаки публичного оправдания террористического акта, сообщили в Следственном комитете Свердловской области.