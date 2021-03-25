Полмиллиона рублей заплатит уралец за комментарий «ВКонтакте»

В марте 2020 года с личного мобильного телефона жителем Нижней Туры было размещено сообщение в комментариях к посту в открытом сообществе. После психолого-лингвистической судебной экспертизы было составлено завлючение, что данное сообщение содержит признаки публичного оправдания террористического акта, сообщили в Следственном комитете Свердловской области.
Нарушение выявлено полицией из центра противодействия экстремизму. Мужчине, 1978 года рождения, предъявили обвинение. На него заведено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
В ходе следствия были произведены мероприятия по обыску, опросу свидетелей, а также осмотр предметов, находящихся в квартире мужчины. Дело рассматривалось в Центральном окружном военном суде. Подозреваемый признал вину и был оштрафован на 500 тысяч рублей.