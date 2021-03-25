Роскомнадзор предложил запрашивать у пользователей соцсетей паспорт для регистрации

В рамках борьбы с «нежелательным контентом» Роскомнадзор предложил запрашивать у новых пользователей паспорт и прочие личные данные, в том числе адрес проживания и номер телефона.

Проект приказа появился на портале проектов нормативных правовых актов в разделе «общественные обсуждения». В приказе ведомства разъясняются механизмы работы ЕИС (единой информационной системы). Согласно поправкам к закону «О персональных данных», часть из которых недавно вступила в силу, операторы данных не могут размещать и распространять опубликованную в Сети информацию о пользователях (из социальных сетей, с сайтов и открытых реестров) без их согласия. А с 1 июля такое согласие они будут обязаны получать либо через собственную платформу, либо через единую информационную систему Роскомнадзора. Во втором варианте информация будет верифицироваться через портал Госуслуги, с которым ЕИС будет интегрирована. В специальную форму пользователю необходимо будет внести ФИО, данные паспорта, адрес жительства, номер телефона и адрес электронной почты.

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