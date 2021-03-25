Творческим коллективам Нижнего Тагила вручены премии за достижения в области культуры

Творческим коллективам Нижнего Тагила вручены премии за достижения в области культуры

Сегодня, 15:03ОбществоФото: pixabay.com
За достижения в области культуры главой города Нижний Тагил вручены премии двум творческим коллективам.

В преддверии профессионального праздника, работников сферы культуры поздравили на мероприятии, которое проходило в Нижнетагильском драматическом театре. На торжество было приглашено 22 представителя учреждений культуры города Нижний Тагил.

Глава города Владислав Пинаев выступил с поздравлением, поблагодарил всех собравшихся за терпение и стойкость в период пандемии коронавируса и пожелал вдохновения, здоровья и творческих успехов, отмечает пресс-служба Администрации города Нижний Тагил.

Руководитель драматического театра, Игорь Булыгин отметил, что выйти из непростого периода им помогла система Станиславского.

Константин Сергеевич когда-то сказал, что главное для артиста – это верить. И мы верим в своего зрителя, верим, что все будет хорошо,сказал Игорь Булыгин.

На празднике были вручены премии главы города лучшим работникам в сфере культуры. Номинантами награды по итогам 2020 года стали пять проектов творческих коллективов. Ими стали музей-заповедник «Горнозаводской Урал», музей изобразительных искусств, драматический театр, Дворец национальных культур.

Победителем в номинации «За творческие работы самодеятельного коллектива», стал проект онлайн-фестиваля хормейстера Народного коллектива «Ялкын» Алины Валиахметовой. Он был посвящен 100-летию Татарстана.

Постановка труппы драмтеатра «Демидовы. Версия» одержала победу среди профессиональных тагильских коллективов. Спектакль получил наибольшее число положительных зрительских отзывов. Эта работа стала подарком для всех приглашенных.

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