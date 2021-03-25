Участники российско-британского сырьевого форума обсудили экологические проблемы

В Петербурге стартовал IV Российско-Британский сырьевой диалог. Из-за сохраняющейся в мире коронавирусной опасности мероприятие проводится в онлайн-формате. Представители двух стран отметили важность взаимовыгодных бизнес- и деловых отношений, несмотря на политические разногласия между Лондоном и Москвой.

Издание forpost-sz.ru пишет, что в этом году лейтмотивом форума является зеленая экономика и трансформация минерально-сырьевого комплекса. Выступая на открытии форума, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко отметил, что полностью отказаться от ископаемого сырья человечество не сможет еще долго. Однако это не значит, что не нужно пытаться сводить к минимуму вред от его применения. Прежде всего для этого нужно внедрять современные технологии. Важным моментом в сохранении экологии, по мнению Литвиненко, является развитие международного сотрудничества. Он продемонстрировал это на примере России и Великобритании. Наша страна поставляет островному королевству сырье, в ответ рассчитывая получать высокотехнологичные товары и собственно технологии. «В этом должны быть заинтересованы и наши партнёры, поскольку внедрение инноваций в производство способствует в том числе и сокращению объёмов загрязнения окружающей среды, то есть идёт на пользу всей планете», – заявил ректор горного университета. Исполнительный директор Института материалов, минералов и горного дела Колин Чёрч заметил, что сейчас наука и бизнес Англии и России имеют не так много площадок для диалога. Одной из них как раз и является Российско-Британский сырьевой диалог. Директор российского представительства Департамента международной торговли Великобритании Тревор Льюис рассказал, что Британия сейчас также ищет возможность участвовать в совместных научных работах. Приоритетными темами он назвал утилизацию углекислого газа, а также безопасное хранение и транспортировку водорода. Участники форума посетовали на невозможность встретиться лично. Однако президент Совета управляющих Российско-Британской торговой палаты Чарльз Хендри отметил, что даже такая коммуникация в сложившихся условиях стоит многого. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Санкт-Петербургский горный университет - это не только готовящая отличных специалистов горного дела научная база, но и структура, развивающая международные отношения.

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