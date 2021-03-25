В ЯНАО 2021 год будет Годом талантов

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о ситуации в регионе в своем ежегодном докладе. Артюхов подытожил события 2020 года и сообщил о приоритетах на 2021 год, который объявил Годом талантов.

Как сообщает Muksun.fm, окружное правительство намерено преобразовать традиционные классы в студии творчества, где у детей появится возможность изучать дизайн, графику, видеомонтаж, звукозапись и театральное искусство. В данный момент ведется разработка 5 проектов школ искусств. В еще 5-ти планируется модернизация. По словам губернатора ЯНАО, основная цель руководства региона в образовании - сформировать условия для успеха каждого ребенка. Кроме того, для детских творческих студий планируется закупить музыкальное оснащение. Как подчеркнул губернатор, за последние два года округ закупил уже порядка 500 новых инструментов. В 2021 году ожидается поступление еще 150-ти. В 2021 году правительство Ямала продолжит выдавать образовательные сертификаты по физико-математическому профилю, позволяющие заниматься с ведущими преподавателями высших учебных заведений. Такие сертификаты уже выданы 415 школьникам. В своем докладе глава Ямала рассказал о приоритетах по соцподдержке населения. На основании просьб жителей ЯНАО Дмитрий Артюхов решил сохранить выплату пособий неработающим пенсионерам при переезде с Ямала в любой российский регион. До этого на доплату в размере 2 тысяч рублей могли рассчитывать лишь люди, проживающие в ЯНАО или уезжающие в Тюменскую область. Новая мера будет доступна тем, кто проработал в ЯНАО больше 15 лет и переезжает с Ямала после 1 января 2021 года. Сейчас пособие получают порядка 70 тысяч пенсионеров. Кроме того, с начала 2021 года в ЯНАО начала действовать жилищная программа по переселению ямальцев в любой российский регион. В 2021 году воспользоваться ей смогут больше 150 семей. Кроме того, продолжит действовать программа “Сотрудничество”, по которой северяне смогут переехать в Тюмень. Также глава Ямала решил выплачивать семьям из числа КМНС так называемый чумовой капитал. Это комплект для сбора чума, в который входят шесты, нюки, доски, печь и нарты. Его цена составляет свыше 500 тысяч рублей. Мера поддержки будет доступна для молодых семей, ведущих кочевой образ жизни, при рождении третьего ребенка. Вместе с тем семья также сможет воспользоваться своим сохраненным правом на получение регионального маткапитала. По словам Дмитрия Артюхова, на Ямале появится сеть спортивных залов “Северный характер”, а именно в Лабытнанги, Губкинском, Новом Уренгое и Тарко-Сале. Первый зал открыли год назад в Салехарде, где проводятся занятия по боксу, тхэквондо, самбо, вольной борьбе, ММА, кроссфиту, сайклингу, фитнесу, воркауту, спортивной аэробике для взрослых и детей. Количество посещений зала за год составило 27 тысяч раз.

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