В Югорском марафоне примут участие Большунов, Устюгов и Дементьев

Управляющий Западно-Сибирским филиалом банка “Открытие” Виталий Мосунов отметил, что благодаря марафону участники смогут не только встретиться с известными спортсменами, но и посоревноваться с ними за первое место. По словам Мосунова, о статусе и масштабе мероприятия говорит интерес к нему со стороны именитых лыжников.