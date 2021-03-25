В Югорском марафоне примут участие Большунов, Устюгов и Дементьев

В Югорском марафоне примут участие Большунов, Устюгов и Дементьев

Сегодня, 16:37ОбществоФото: фрагмент видео
На Югорский лыжный марафон, который состоится 10 апреля, зарегистрировались титулованные спортсмены. Они пробегут дистанцию 50 км.

Как сообщает “Советский спорт”, среди них Александр Большунов, выигравший кубок мира по лыжным гонкам 2020 и 2021 годов, дважды чемпион мира в лыжных гонках Сергей Устюгов, олимпийский чемпион 2006 года и победитель VII Югорского марафона Евгений Дементьев, олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков.

Кроме того, в гонках на трассе 50 км будут участвовать Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак - лыжники из сборной России.

По информации оргкомитета, у болельщиков будет возможность пообщаться со звездами лыжного спорта и сделать памятные фотографии.

Управляющий Западно-Сибирским филиалом банка “Открытие” Виталий Мосунов отметил, что благодаря марафону участники смогут не только встретиться с известными спортсменами, но и посоревноваться с ними за первое место. По словам Мосунова, о статусе и масштабе мероприятия говорит интерес к нему со стороны именитых лыжников.

Участники соревнований могут выбрать одну из трех дистанций - 5 км, 25 км, 50 км. Более 1,5 тыс. человек уже зарегистрировались на марафон. Победители максимальной дистанции получат денежные призы, общий фонд составляет 1,82 млн рублей. Призеры дистанций 25 км и 5 км будут награждены подарками в виде предметов лыжной экипировки.

Югорский лыжный марафон проходит с 2013 года. Генеральным партнером выступает банк “Открытие”. В числе информационных партнеров марафона - федеральный медиахолдинг 1MI.

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