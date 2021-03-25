Жильцов заставляют ремонтировать аварийный дом за свой счет в Полевском

Жильцов заставляют ремонтировать аварийный дом за свой счет в Полевском

Сегодня, 22:12ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Жильцы аварийного дома в Полевском оказались перед выбором: ждать, пока дом снесут, либо ремонтировать его за собственный счет.

Дом на улице Ленина, 28 был признан аварийным в августе 2020 года, тогда, рассказал собственник, администрация обозначила, что дом снесут лишь в 2027 году. Теперь жильцы должны либо сами отремонтировать дом, либо ждать несколько лет, чтобы их переселили по специальной программе.

У дома практически выпала одна из стен. Людям просто не дожить до 2027 в своих квартирах,рассказала Е1 местная жительница.

Однако в Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства объяснили, что данное предложение является обязательной бюрократической процедурой.

Гражданам аварийного дома, по мнению заведующей отделом жилищной политики и социальных программ администрации Полевского городского округа Елены Мохначевой, не стоит беспокоиться, поскольку существует процедура, которой необходимо следовать. Таким образом, все жители дома будут расселены в любом случае.

Сейчас у нас 20 с лишним домов в аварийном состоянии, жильцов которых мы должны последовательно расселить,отметила Елена Мохначева.

Отмечается, что в том случае, если субъект Федерации досрочно завершит расселение аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2017 года, регион может отправить заявку на предоставление финансовой поддержки. Если будут свободные средства, то жильцов аварийного дома расселят раньше, чем в 2027 году.

Напомним, 18 марта стало известно, что взамен аварийного жилья 30 семей из Нижнего Тагила получат ключи от новых квартир на улице Новострой, 21.

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