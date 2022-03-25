Две девочки в Березовском оказались раздетыми на улице из-за драки пьяных мам

Как рассказали Е1 в пресс-службе регионального главка МВД, девочек не высаживали босыми из такси – они ушли из дома сами.
В тот вечер их матери распивали спиртное в частном доме по улице Уральской. Компанию женщинам составляли их сожители. В какой-то момент между дамами вспыхнул конфликт и они стали драться.
Наблюдавшие эту картину девочки семи и восьми лет испугались и выбежали из дома, забыв про верхнюю одежду и обувь.
Замерзших и заплаканных детей обнаружили прохожие. Девочки успели пройти 500 метров от дома, где происходило застолье.
Подруг доставили в больницу. К счастью, они не успели отморозить ноги. Сейчас обе малышки в безопасности.
Ранее мы писали, что детский омбудсмен ы Свердловской области Игорь Мороков отметил, что девочки пережили стресс, им может понадобиться психологическая помощь.
Мама одной из них уже дала показания в полиции. Она заявила, что не знает, где находится ее ребенок.