Две девочки в Березовском оказались раздетыми на улице из-за драки пьяных мам

Дети в Березовском испугались и выбежали из дома босые и раздетые, когда их пьяные матери стали драться между собой.

Как рассказали Е1 в пресс-службе регионального главка МВД, девочек не высаживали босыми из такси – они ушли из дома сами. В тот вечер их матери распивали спиртное в частном доме по улице Уральской. Компанию женщинам составляли их сожители. В какой-то момент между дамами вспыхнул конфликт и они стали драться. Наблюдавшие эту картину девочки семи и восьми лет испугались и выбежали из дома, забыв про верхнюю одежду и обувь. Замерзших и заплаканных детей обнаружили прохожие. Девочки успели пройти 500 метров от дома, где происходило застолье. Подруг доставили в больницу. К счастью, они не успели отморозить ноги. Сейчас обе малышки в безопасности. Ранее мы писали, что детский омбудсмен ы Свердловской области Игорь Мороков отметил, что девочки пережили стресс, им может понадобиться психологическая помощь. Мама одной из них уже дала показания в полиции. Она заявила, что не знает, где находится ее ребенок.

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