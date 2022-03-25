Глава ФНС рассказал о новых налоговых мерах поддержки

Глава ФНС рассказал о новых налоговых мерах поддержки
Глава ФНС рассказал о новых налоговых мерах поддержки
Сегодня, 17:17ОбществоФото: kremlin.ru
Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров во время брифинга в правительстве рассказал о новых налоговых мерах поддержки.

Как сообщает ria.ru со ссылкой на чиновника, количество мер, связанных с налоговой поддержкой, вырастет. Пока начал действовать только первый пакет таких мер.

Уже сейчас людям не надо платить НДФЛ с процентных доходов, которые получены за счет банковских вкладов в этом и прошлом годах. Помимо этого, от НДФЛ планируется освободить все доходы в качестве материальной выгоды, которые получены в 2021-2023 годах.

По словам Егорова, подобные меры будут вводиться последовательно. И он пообещал информировать об этом.

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