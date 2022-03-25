Глава ФНС рассказал о новых налоговых мерах поддержки

Уже сейчас людям не надо платить НДФЛ с процентных доходов, которые получены за счет банковских вкладов в этом и прошлом годах. Помимо этого, от НДФЛ планируется освободить все доходы в качестве материальной выгоды, которые получены в 2021-2023 годах.