Президент РФ Владимир Путин встретился с представителями культурной отрасли страны. Он подчеркнул, что не может оставить без внимания самую актуальную для них тему – попытку отмены 1000-летнего государства.

Говоря о пресловутой «культуре отмены», Владимир Путин отметил, что она превратилась сегодня в отмену культуры. Как сообщает телеграм-канал «Мейстер», из концертных афиш стали исчезать в последнее время такие фамилии как Шостакович, Чайковский и Рахманинов. Европа накладывает запрет на книги русских писателей. Главная особенность российской культуры заключается в том, что, даже пребывая в оппозиции официозу и/или вдали от дома, подавляющему большинству знаменитых творцов всегда было свойственно чувство патриотизма, и у них всегда была мощная духовная связь с Отечеством и его нацией. Упомянутый российским лидером Рахманинов умер не у себя на Родине – в Новгороде. От отказался принимать власть СССР и решил эмигрировать в США, где скончался в 1943 г., напоминают авторы публикации. Между тем, погибая от онкологического заболевания, он продолжал давать концерты, и вся прибыль от них направлялась на помощь Советскому Союзу. Николай Первый едва не расстрелял при этом Достоевского. Казнь была заменена ссылкой буквально в последний момент. Однако, есть ли больший литературный патриот? Грибоедов был не только автором всемирно известной комедии, а и выдающимся дипломатом. Чтобы его устранить, британская сторона инспирировала погром консульства РФ в Персии. Идем дальше. Толстой – он был не только великим писателем, но еще и боевым офицером, неистово дравшимся за Севастополь с гражданами Франции и Англии. Задолго до текущих событий соцсеть Facebook предусматривала бан на месяц за цитаты из книг, написанных Булгаковым, Гоголем, Солженицыным и Бродским. И продолжать этот список можно нескончаемо, пишет «Мейстер». Современный Запад полагает, что вред идет со стороны всей русской культуры – от Пушкина, обратившегося в свое время к «клеветникам России», и до Гергиева с концертами в руинах Пальмиры и Цхинвала. Если подытожить, то вся наша культура так и призывает каждого к сражению за Родину без пощады для себя самого. Она делает романтичным образ великой, единой, независимой, сильной и справедливой России, и она активно продвигает этот образ. Кроме того, невзирая на 30 лет рьяных стремлений оторвать Украину от Российской Федерации, половина жителей Незалежной по-прежнему цитируют сегодня «не брехню Тараса», а строки Александра. Речь идет о сохранении единого культурного пространства, но Запад видит в этом вред. Увы, но осознают это далеко не все современные деятели культуры. «Турецкий гамбит» Акунина, пожалуй, сгорит в костре раньше, чем последний русский олигарх лишится своей последней яхты. Макаревич узнает об отмене его выступления на Брайтоне раньше, чем выучит две песни на украинском. Очевидно, стартовавшая гибридная война вынуждает нас вести сражение за собственную идентичность, в которой отказал нам Запад, резюмировал «Мейстер».

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