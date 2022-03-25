Как задели санкции животный мир или будущее тагильских питомцев

Из-за спецоперации российских войск на Украине под санкции попали не только банкиры, политики, известные деятели науки и искусства, но и милые и пушистые создания. Как скажутся ограничения на поставках кормов мировых брендов, будут ли проблемы в разведении породистых животных, приостановят ли свою деятельность известные уральские питомники кошек и собак, а также как скажутся санкции на выставках животных, разбиралась редакция TagilCity.ru.
После начала спецоперации на Украине несколько организаций запретили проводить выставки кошек и собак в своем формате. Так, FIFE заявила о запрете на регистрацию кошек в своей системе до 31 мая — ни одна «мурлыка» не может быть вывезена и учтена в любой родословной книге федерации за пределами России, не зависимо от того, кто выдал животному родословную.
Аналогичные ограничения ввела международная ассоциация кинологов FCI — титулы данной системы временно российским собакам недоступны, а выставки также пока проводиться не будут.
Не прошли санкции и мимо производителей мировых марок кормов для животных. Так Mars (производит Pedigree, Royal Canin и Whiskas) заявила 11 марта о приостановке своей деятельности на территории России и Беларуси. Прекратили поставки кормов и производители Nestle (Purina и Felix). Пока корма данных линеек есть на полках магазинов, однако поставщики уже говорят о проблемах с логистикой.
Часть представителей производителей зарубежных кормов заявили о том, что их продукция останется на российском рынке не смотря на санкции. Например, дистрибьютор HUSSE (Швеция) в России объявил об открытии собственного производства. Однако, под другим названием.
Основной дистрибьютор HUSSE в России открыл собственное производство кормов, по составу и качеству схожие с HUSSE. Корма полнорационные, без ГМО, с высоким содержанием мяса и необходимыми пищевыми добавками. Цель — обеспечить непрерывное питание домашних животных клиентов HUSSE. Вся эта продукция в наличии на складе в Екатеринбурге. Уровень цен значительно ниже, и качество на высоком уровне, рассказал TagilCity.ru представитель шведской компании на Урале.
Представители российской компании «Валта» сообщили заводчикам, что могут возникнуть проблемы с доставкой кормов из-за изменения мировых логистических цепочек. Однако прекращать доставку питания для собак и кошек из России не планируется. Как и другой продукции (товары для груминга и в целом для животных).
Компания обязательно продолжит реализацию всех своих инициатив по поддержке профессиональной деятельности заводчиков, как только позволит внешняя вреда. Просим сохранять оптимизм и веру в то, что мир обязательно вернется к нормальной жизни, сообщили заводчикам и представителям питомников в компании.
Однако с 9 марта в компании приостановлена программа «Первый шаг» для выпускников своих клиентов.
Поскольку сейчас первоочередная задача компании «Валта Пет Продактс» обеспечить доставку кормовой продукции на фоне нехватки в Европе свободного автомобильного парка из-за общемировой напряженности в сфере транспортной логистики, программа лояльности «Первый Шаг» для выпускников питомников временно приостановлена с 9 марта 2022 года, сообщили в компании.
На официальной странице Royal Canin на вопросы клиентов о том, что лечебные корма марки пропали с полок в магазинах и нет возможности их заказать через сайт, представители компании рекомендуют отслеживать информацию на официальной странице. О причинах прекращения поставки кормов и прогнозах по деятельности компании в России ничего не говорится. Помимо этого, информация на главной странице сайта Royal Canin не обновлялась уже месяц — никаких новостей, анонсов продукции, рекомендаций и прочих статей для заводчиков и клиентов.
На данный момент нет информации о дате поступления продукта. Мы делаем все возможное для его скорейшего появления. Пожалуйста, следите за наличием на сайте, такой ответ менеджер компании дает практически всем клиентам, отвечая на вопрос о поставке того или иного вида корма.
Заводчики в один голос говорят, что будут пересматривать систему кормления животных. Проблемы коснутся тех животных, для которых нужны специальные корма (лечебные), а также питание класса «холистик». При этом дефицит создают сами владельцы домашних животных, считают некоторые заводчики.
В первую очередь, поставки прекратились кормов из-за того, что якобы их нет в наличии. Все базы, поставщики, а я работаю с 2 базами — это «Валта», мои «Монж» едят и «Роял Канин». Все мои знакомые почти вокруг едят «Роял Канин», я их снабжаю кормом. У них цены — написано, что повышение было сразу практически, и действительно, нет в наличии. То есть, люди запаслись, кто смог — успел. Вот, видимо, не было такого запаса у складов, что они вынуждены были временно приостановить отправку. Все, что сделали заводчики — многие просто запаслись вперёд, поделилась с TagilCity.ru владелец питомника эрдельтерьеров из Миасса Светлана.
Соглашаются с «собачниками» и «кошатники» — рекомендуют всем успокоиться и переждать.
Базы с кормами пустые, но это, думаю, не из-за санкций. В основном, у нас все корма российского производства. Просто люди бешено кинулись все скупать, даже те корма, которые раньше не брали своим животным… нафига, не знаю. Соответственно, повышение цен будет. Спрос рождает предложение, считает заводчица мейн-кунов из Нижнего Тагила Елена.
Владельцы магазинов товаров для животных также отменили все акции на корма, в том числе, запланированные на март–апрель из-за роста цен на складах и у поставщиков, а также изменения ассортимента и логистических цепочек.
Цена на абсолютно весь товар выросла от 20% до 40%. Помимо планового ежегодно подорожания, сняты все скидки/акции/выгодные предложения, которые значительно изменили цену на товары. И ежечасно приходят информационные письма о повышении цен. На сегодняшний день работаем в прежнем режиме, с регулярными отгрузками. Перебои с поставками предвидятся, но, как заявляют поставщики, только из-за паники населения, которые в течении нескольких дней после начала спецоперации сметали все корма, чем и создали дефицит, поделилась с TagilCity.ru владелица сети зоомагазинов Валерия.
При этом собеседники редакции надеются на то, что в скором будущем ситуация разрешится в лучшую сторону. В свою очередь производители российских кормов заявляют, что никаких проблем с их продукцией не возникнет. Однако из-за возросшего спроса, срок доставки продукции и сумма минимального заказа увеличивается. Их слова подтверждают и представители сферы продаж.
На сегодняшний день корма нашего производства представлены в полном ассортименте. Доставка работает, в прежнем режиме. Весь товар зарубежного производства (корма, лакомства и много другое) уходит на нет. Выход один: ждать и надеяться на лучшее!поделилась с редакцией Валерия.
Заводчики породистых кошек и собак считают, что спрос на животных внутри страны не зависит от санкций — люди, которые предпочитают брать в свою семью животное с документами и «гарантией качества» были во все времена. Проблема будет в том, как доставить приобретенных животных за рубеж.
Про закрытие каких-то питомников пока не слышала. Щенков, котят, вроде, продолжают брать… проблемы будут только с теми животными, которые проданы за границу, так как отменяются все перелеты…но в ковидные ограничения и это как-то решали… в общем, прорвёмся, поделилась с TagilCity.ru заводчица мейн-кунов Елена.
Владелица питомника эрдельтерьеров в Миассе Светлана говорит, что период санкций совпал у ее животных с периодом смены поколений. Поэтому новые пометы «кожаных носиков» пока не планируются по совсем другим причинам.
По поводу щенков — сделали «стоп» конечно. Планировать пока не будем ближайшие полтора — 2 года, ну, в принципе, я и не планировала, то есть у меня молодые пока собаки, говорит Светлана.
Однако владельцы породистых животных переживают за качество линий, которое может пострадать из-за санкций в отношении племенных производителей — если будут запрещены ввоз и вязки с представителями других стран, постепенно качество породы может сойти на «нет».
Сейчас в России много завезённых линий пород разных стран. Поэтому для правильного племенного разведения пока хватит лет на 10. А потом либо жизнь улучшится, либо многие прекратят свою деятельность, считает Светлана.
По поводу выставок породистых животных российские заводчики говорят, что проблемы будут пока в будущем — если у кошек всемирная федерация отменит международные соревнования в России, то это не станет проблемой для наших заводчиков.
Пока запрет коснулся только системы FIFE. Но это лишь часть кошек. Большинство российских заводчиков зарегистрированы в други системах — WCF, TICA, FARUS, МФА и АССОЛЮКС. Поэтому, думаю, особых проблем с этим не будет. Вопрос в том, кто будет выступать спонсорами на выставках — раньше это были представители мировых торговых марок. Думаю, сейчас только подарков победителям будет меньше, да и взносы могут увеличиться. Но пока график выставок не меняется, сами мероприятия не отменяются,поделилась с редакцией представитель одного из клубов Екатеринбурга.
Об изменениях в выставках собак тоже пока ничего не говорят — заводчики как выставляли своих питомцев, так и продолжают. При этом работы у хендлеров, специалистов по подготовке животных к выставкам, меньше не стало.
Выставки на территории России отменили только международные, остальные идут в обычном режиме. Уменьшения количества участников пока незаметно… посмотрим, что будет дальше,поделались с редакцией хендлер Елена.
По словам заводчицы эрдельтерьеров Светланы, пока все заводчики живут и выставляются по инерции. Однако, высказывают опасения об изменении ситуации в худшую сторону.
Всё пока идёт через наш РКФ, который находится в Москве, они входят в состав ФЦИ. Ну там тоже сейчас думают о санкциях, чтобы вывести нас всех РКФ с этой организации. Функции которых есть у Всемирной организации. Вот, ну посмотрим дальше пока, вот на такой стадии все питомники, все собачники — пока выставляемся, пока живём, продолжаем жить по инерции, вот потом дальше посмотрим. Думаю, что всё будет гораздо хуже, чем все думают на сегодняшний день, с сожалением говорит Светлана.
О проблемах в своей профессиональной деятельности, которых стало больше из-за санкций, пока представители индустрии товаров и услуг для животных не говорят. Лишь только о грядущих изменениях, которые отразятся на стоимости услуг и результатах работы.
Корма и продукцию для животных как покупали, так и продолжат покупать. На сегодняшний день расторжения договоров с постоянными поставщиками нет. Но уже появляется дефицит импорта. Кто кормил супер премиум кормами, перейдут на это же уровень российского корма, как бы этого не хотелось. Кормов премиум эконом класса нашего производства очень много, говорит владелица зоомагазинов Валерия.
Отразятся в будущем санкции и на стоимости услуг профессиональных грумеров. По словам представителей этой отрасли, пока у них есть запасы импортной косметики и инструмента для животных.
На бизнесе отразится чуть позже, когда закончатся запасы косметики (я работаю с американской и итальянской). А также отмены выставок под эгидой FCI негативно отразится на бизнесе грумеров и хендлеров. Но главное, конечно, косметика и инструменты. Отечественные производители совсем не радуют, поделилась с редакцией тагильский грумер Елена.
Приюты для животных и передержки пока о больших проблемах также не говорят. Полного закрытия данной сферы из-за санкций не предвидится.
Ну люди также помогают, кто чем может, кто кормом, кто лекарствами. Количество тагильчан, готовых взять на передержку животных не сократилось, как и тех, кто готов забрать к себе питомцев навсегда, поделилась с TagilCity.ru куратор общества «Котопес-НТ» Татьяна.
Заводчики говорят, что санкции особо не повлияют на рост числа бездомных животных на улицах уральских городов. По словам профессиональных животноводов, ответственность за животных как была, так и будет на плечах их владельцев.
Мы отслеживаем всех своих животных — кто и в какую семью попал. А те, кто плодит животных только потому, что им надо (наиглупейший довод), и виноваты в росте бездомышей. Поверьте, выкидывать кошку или собаку на улицу из-за санкций ни один нормальный человек не будет. В конце концов, если люди любят своих животных, то как кормили их качественными кормами, так и будут дальше кормить. А если кто-то решит, что собака или кошка стали не нужны из-за того, что корм стал дороже (отечественные, кстати, остались в той же категории), эти люди и без санкций нашли бы миллион причин выкинуть животное, поделилась с TagilCity.ru заводчик из Екатеринбурга Оксана.