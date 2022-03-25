Как задели санкции животный мир или будущее тагильских питомцев

Мы отслеживаем всех своих животных — кто и в какую семью попал. А те, кто плодит животных только потому, что им надо (наиглупейший довод), и виноваты в росте бездомышей. Поверьте, выкидывать кошку или собаку на улицу из-за санкций ни один нормальный человек не будет. В конце концов, если люди любят своих животных, то как кормили их качественными кормами, так и будут дальше кормить. А если кто-то решит, что собака или кошка стали не нужны из-за того, что корм стал дороже (отечественные, кстати, остались в той же категории), эти люди и без санкций нашли бы миллион причин выкинуть животное, поделилась с TagilCity.ru заводчик из Екатеринбурга Оксана.