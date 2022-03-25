Куйвашев дал рекомендации по работе в мирное и военное время для свердловских городов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал положение, которое регламентирует работу организаций в регионе в мирное и военное время. В документе есть рекомендации руководителям муниципалитетов.

Документ был подписан главой региона в четверг, 24 марта. Евгений Куйвашев рекомендовал следовать всем пунктам положения не только главам муниципальных образований, но и руководителям некоторых предприятий на территории Свердловской области не зависимо от формы их организации. Последние отдельно указаны в документе — их разделили на пять категорий: имеющие важное экономическое значение, мобилизационный заказ, представляющие опасность возникновения чрезвычайной ситуации, на территории которых находятся уникальные исторические объекты и те, которые обеспечивают жизнедеятельность населения региона. Согласно положению, предприятия должны повысить защиту своих работников от современных средств поражения, сделать более эффективными системы энерго-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также быть готовыми к восстановлению нарушенного производства. Градоначальники в свою очередь должны наряду с руководителями указанных выше предприятий подготовить, разработать и внедрить соответствующую документацию, а также мероприятия, повышающие устойчивость функционирования организаций. В пресс-службе губернатора Свердловской области добавили, что данный документ был принят для приведения в соответствие с федеральным уровнем регионального законодательства. Мобилизация военных запаса началась в Свердловской области

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter