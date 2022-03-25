Новый торговый центр появится в Нижнем Тагиле на Свердловском шоссе

Лес объемом 1,2 тысячи кубометров будет вырублен на площади более 3 тысяч квадратных метров. Администрация города получит материальную компенсацию за деревья, а также саму древесину. Неликвидные остатки будут утилизированы в соответствии с требованиями законодательства,рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.