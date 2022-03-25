Новый торговый центр появится в Нижнем Тагиле на Свердловском шоссе

Объект разместится между автосалоном «Сатурн-НТ» и ТЦ «СОМ». Для этого там сейчас вырубают деревья для обустройства скважины и пожарного водоема.
Лес объемом 1,2 тысячи кубометров будет вырублен на площади более 3 тысяч квадратных метров. Администрация города получит материальную компенсацию за деревья, а также саму древесину. Неликвидные остатки будут утилизированы в соответствии с требованиями законодательства,рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
ООО «Центральная недвижимость» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2008 году. Генеральным директором организации является Алексей Городницкий. Компания занимается арендой и управлением собственного или арендованного недвижимого имущества. Чистая прибыль компании в 2021 году составила 150,2 миллиона рублей. Организация является собственником ТЦ DEPO на Свердловском шоссе 31Б.
Напомним, в Нижнем Тагиле на улице Космонавтов продолжается строительство торгового центра «Парк» площадью 30 тысяч квадратных метров.