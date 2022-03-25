Объем страховой премии ВСК достиг 88,6 миллиарда рублей в 2021 году

Сейчас Страховой Дом ВСК занимает 6-е место в рейтинге страховых компаний РФ. При этом, по статистике ЦБ, в сегменте страхования имущества физлиц объем подписанных премий ВСК составил 9 млрд рублей. Рост по данному направлению, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составит 1,5 раза, пишет newsnn.ru.
Динамика роста премий по страхованию имущества физлиц больше рыночной на 38 п. п. По данному направлению Страховой Дом ВСК лидирует в топ-10 страховых компаний. Доля ВСК в этом виде страхования выросла на 3 процентных пункта – до 11%.
Отмечен рост и в сфере автострахования. В сегменте каско Страховой Дом ВСК нарастил объем премий до 23,1 млрд рублей – на 15%. По юрлицам прирост премий составил 31,7%, что выше среднего по рынку показателя на 6,4 п. п. ВСК стабильно входит в топ-10 отечественных страховых компаний по каско юрлиц по росту подписанных премий.
Гендиректор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский отметил, что рост финансовых показателей логично вписывается в стратегический план компании. В его основе предоставление клиентам лучших продуктов и сервисов, результатом чего и является рост прибыли. Среди ключевых факторов, повлиявших на рост финансовых показателей, - реструктуризация страхового портфеля и увеличение доли добровольного страхования.
“Динамика роста прибыли Страхового Дома ВСК в размере 52% относительно прошлого года на порядок превысила темп роста страховой премии компании, а сама прибыль составила 5,9 млрд руб. (по РСБУ)”, – сообщил Тарновский.
Положительно отразился на динамике доходов и рост страхового рынка, согласно отчету Центробанка, он составил 17,5% – до 1808,3 млрд рублей. Отмечается, что доля страхового рынка РФ, находящегося в ведении топ-10 страховых компаний, составляет 73%.