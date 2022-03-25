Объем страховой премии ВСК достиг 88,6 миллиарда рублей в 2021 году

Отмечен рост и в сфере автострахования. В сегменте каско Страховой Дом ВСК нарастил объем премий до 23,1 млрд рублей – на 15%. По юрлицам прирост премий составил 31,7%, что выше среднего по рынку показателя на 6,4 п. п. ВСК стабильно входит в топ-10 отечественных страховых компаний по каско юрлиц по росту подписанных премий.