Отмыть от граффити ларьки и сделать уборку обязали предпринимателей в Нижнем Тагиле

До 10 апреля владельцам предстоит отмыть все фасады, в том числе и от граффити. Если потребуется отремонтировать и восстановить их. На территории должен быть убран весь прошлогодний мусор — листья, трава и прочее.
Также требуется покрасить урны и привести их в порядок, а если таковых нет, то они должны быть установлены.
На апрель-май администрация Нижнего Тагила назначила проведение проверок на предмет соблюдения предписания. Если оно не будет исполнено, то предпринимателей будут привлекать к ответственности в соответствии с законом.