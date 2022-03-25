Отмыть от граффити ларьки и сделать уборку обязали предпринимателей в Нижнем Тагиле

Отмыть от граффити ларьки и сделать уборку обязали предпринимателей в Нижнем Тагиле
Отмыть от граффити ларьки и сделать уборку обязали предпринимателей в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:45ОбществоФото: "Промышленность и предпринимательство" Вконтакте
Предпринимателей Нижнего Тагила Управление промышленной политики Нижнего Тагила обязало провести благоустройство вокруг своих ларьков и киосков.

До 10 апреля владельцам предстоит отмыть все фасады, в том числе и от граффити. Если потребуется отремонтировать и восстановить их. На территории должен быть убран весь прошлогодний мусор — листья, трава и прочее.

Также требуется покрасить урны и привести их в порядок, а если таковых нет, то они должны быть установлены.

На апрель-май администрация Нижнего Тагила назначила проведение проверок на предмет соблюдения предписания. Если оно не будет исполнено, то предпринимателей будут привлекать к ответственности в соответствии с законом.

Фото:"Промышленность и предпринимательство" Вконтакте

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