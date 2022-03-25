Сотрудник «Сбербанка» на Урале оказал «финансовую помощь» мошенникам на 300 тысяч

Житель Екатеринбурга 1995 года рождения работает в «Сбербанке». Он попался на удочку мошенников и перевел им 300 тысяч рублей.

Молодой человек получил кредит в банке на 300 тысяч рублей и приобрел смартфон с работающим Google Pay. Он проделал всем манипуляции и завершил их тем, что удалил все доказательства. По этому факту возбуждено уголовное дело. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, за последнее время полицией возбуждено уже 9 уголовных дел по мошенничеству. Потерпевшими, как правило становятся инженеры и специалисты банковской сферы. В общей сложности злоумышленникам они перечислили более 4 миллионов рублей. Среди жертв также есть работники «Сбербанка», «Альфа-Банка», «Газпромбанка» и ВТБ. Основной метод запугивания — это взлом счетов или попытка оформления кредита. В полиции призывают не предоставлять никакие данные «сотрудникам банков», а также в случае сообщения о попытках мошенничества обращаться в банк.

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