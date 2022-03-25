Сотрудник «Сбербанка» на Урале оказал «финансовую помощь» мошенникам на 300 тысяч

Сотрудник «Сбербанка» на Урале оказал «финансовую помощь» мошенникам на 300 тысяч
Сотрудник «Сбербанка» на Урале оказал «финансовую помощь» мошенникам на 300 тысяч
Сегодня, 12:53ОбществоФото: 1MI
Житель Екатеринбурга 1995 года рождения работает в «Сбербанке». Он попался на удочку мошенников и перевел им 300 тысяч рублей.

Молодой человек получил кредит в банке на 300 тысяч рублей и приобрел смартфон с работающим Google Pay. Он проделал всем манипуляции и завершил их тем, что удалил все доказательства. По этому факту возбуждено уголовное дело.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, за последнее время полицией возбуждено уже 9 уголовных дел по мошенничеству. Потерпевшими, как правило становятся инженеры и специалисты банковской сферы. В общей сложности злоумышленникам они перечислили более 4 миллионов рублей.

Среди жертв также есть работники «Сбербанка», «Альфа-Банка», «Газпромбанка» и ВТБ. Основной метод запугивания — это взлом счетов или попытка оформления кредита.

В полиции призывают не предоставлять никакие данные «сотрудникам банков», а также в случае сообщения о попытках мошенничества обращаться в банк.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
мошенничествосбербанкЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы