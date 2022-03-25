Трутнев в Якутии пообещал вложить миллиарды рублей в импортозамещающие стартапы в ДФО

Трутнев в Якутии пообещал вложить миллиарды рублей в импортозамещающие стартапы в ДФО
Трутнев в Якутии пообещал вложить миллиарды рублей в импортозамещающие стартапы в ДФО
Сегодня, 14:44ОбществоФото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ДФО
Вице-премьер Юрий Трутнев посетил IT-парк в Якутске, где пообщался с участниками стартап-тура фонда «Сколково». Мероприятие проводится для поиска лучших технологических решений и популяризации инновационного предпринимательства в России.

Как сообщает yakutia-daily.ru, в рамках поездки Трутнев встретился с молодыми разработчиками, которые получили от фонда «Восход» 178 миллионов рублей на свой проект. Два якутянина, врач и программист, создали уникальный диагностический комплекс для анализа изображений КТ и МРТ с помощью искусственного интеллекта. Программа позволяет врачам повысить точность диагностики COVID-19 и автоматизировать рутинные процессы. Стартап уже заменяет западные аналоги и внедряется в медучреждения ДФО, Татарстана и Москвы.

Разработчики обратились к Юрию Трутневу с просьбой помочь в налаживании производства российских медицинских компьютеров на базе отечественных процессоров «Эльбрус», на которых будет предустановлен якутский диагностический комплекс. В компании разработали и произвели образцы специальных аппаратных модулей для установки в компьютеры. Трутнев выразил готовность поддержать инициативу.

Выступая перед участниками стартап-тура, вице-премьер отметил, что Якутия уверенно занимает первую позицию по инновациям на Дальнем Востоке, продуцируя 85% экспорта IT-услуг ДФО.

Он заявил, что в России подготовлен комплекс мер по поддержке IT-отрасли, включая льготные кредиты под 3%, обнуление налога на прибыль, мораторий на проверки. По его словам, инициированный Владимиром Путиным фонд «Восход» сможет направить на поддержку новых технологий в ДФО 10 миллиардов рублей.

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