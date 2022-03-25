В Нижнем Тагиле откроют кабинеты психологической помощи для ВИЧ-инфицированных

В Нижнем Тагиле откроют кабинеты психологической помощи для ВИЧ-инфицированных
В Нижнем Тагиле откроют кабинеты психологической помощи для ВИЧ-инфицированных
Сегодня, 21:13ОбществоФото: pixabay.com
Кабинеты психосоциального консультирования для зараженных ВИЧ планируют открыть в лечебно-профилактических учреждениях Нижнего Тагила; прием будет вестись без записи и амбулаторной карты.

В Нижнем Тагиле динамика распространения вируса иммунодефицита человека снизилась на 15,9%. Об этом стало известно на очередном заседании межведомственной комиссии по ограничению распространения социально-значимых инфекционных заболеваний в городе.

По словам специалиста по социальной работе областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Ольги Солдатовой, в 2021 было зарегистрировано 340 новых случаев.

28 марта в помещении кинотеатра «Родина Премьер» тагильчане смогут пройти бесплатное и анонимное обследование на ВИЧ. А 31 марта обследование можно будет пройти в здании Центрального торгового комплекса на Газетной, 97А.

Также в пункты экспресс-тестирования могут переоборудовать пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах.

Кроме того, обследоваться на ВИЧ тагильчане смогут и в поликлиниках города. В медучреждениях планируют открыть кабинеты психосоциального консультирования. Прием будет вестись без записи и амбулаторной карты, минуя регистратуру.

Сюжеты:
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