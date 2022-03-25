В Нижнем Тагиле откроют кабинеты психологической помощи для ВИЧ-инфицированных

В Нижнем Тагиле динамика распространения вируса иммунодефицита человека снизилась на 15,9%. Об этом стало известно на очередном заседании межведомственной комиссии по ограничению распространения социально-значимых инфекционных заболеваний в городе.
По словам специалиста по социальной работе областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Ольги Солдатовой, в 2021 было зарегистрировано 340 новых случаев.
28 марта в помещении кинотеатра «Родина Премьер» тагильчане смогут пройти бесплатное и анонимное обследование на ВИЧ. А 31 марта обследование можно будет пройти в здании Центрального торгового комплекса на Газетной, 97А.
Также в пункты экспресс-тестирования могут переоборудовать пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах.
Кроме того, обследоваться на ВИЧ тагильчане смогут и в поликлиниках города. В медучреждениях планируют открыть кабинеты психосоциального консультирования. Прием будет вестись без записи и амбулаторной карты, минуя регистратуру.