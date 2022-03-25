ВЦИОМ: 76% граждан России поддержали инициативу президента о продаже газа за рубли

Большая часть граждан, прошедших опрос, осведомлены о решение главы государства вести расчеты за поставки голубого топлива в недружественные страны в российских рублях – 91%. Как пишет newizv.ru, хорошо информированы о таком нововведении чуть больше половины опрошенных – 54%, слышали новость без каких-либо подробностей 37% респондентов.
Скорее положительно, чем отрицательно к решению Владимира Путина относятся три четверти прошедших опрос граждан – 76%, отрицательно восприняли эту новость 3%, безразлично – 5%, а 16% не имеют четкой позиции по вопросу.
В ответах на открытый вопрос о вероятных перспективах такого решения лидируют положительные прогнозы: 27% респондентов надеются, что такие меры приведут к укреплению рубля, 8% говорят о положительных последствиях для страны в целом, 7% надеются на подъем и укрепление экономики в новых условиях, 5% ожидают независимости РФ от доллара в ближайшем будущем, а 4% верят в развитие и усиление России. Что касается возможных отрицательных последствий, то россияне чаще всего беспокоились о прекращении покупки российского газа – 3%, возникновении конфликта с недружественными государствами – 2%, падении уровня благосостояния и наступлении кризиса в экономике – 2%.