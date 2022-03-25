ВЦИОМ: 76% граждан России поддержали инициативу президента о продаже газа за рубли

В ответах на открытый вопрос о вероятных перспективах такого решения лидируют положительные прогнозы: 27% респондентов надеются, что такие меры приведут к укреплению рубля, 8% говорят о положительных последствиях для страны в целом, 7% надеются на подъем и укрепление экономики в новых условиях, 5% ожидают независимости РФ от доллара в ближайшем будущем, а 4% верят в развитие и усиление России. Что касается возможных отрицательных последствий, то россияне чаще всего беспокоились о прекращении покупки российского газа – 3%, возникновении конфликта с недружественными государствами – 2%, падении уровня благосостояния и наступлении кризиса в экономике – 2%.