епутаты предложили лишать прав за не пристегнутых в автомобиле детей

На данный момент перевозка детей возрастом до 12 лет в машине без специального кресла карается штрафом в 500 рублей. Как отметил первый зампред профильного комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков, подобная инициатива вряд ли будет поддержана. «Есть ведь еще водители-профессионалы, таксисты например, если мы будем лишать их прав, они потеряют возможность заработка, и мы лишим их права на работу, это недопустимо. А если водителей лишать, а таксистов не лишать — дискриминация получится. Это перегиб, и вряд ли комитет поддержит это предложение», – заявил Лысаков. Ранее в Госдуму было внесено еще одно предложение, касающееся наказания за неиспользование детских кресел. Сенаторы предложили увеличить штраф за это нарушение (так же как и за непристегнутый ремень безопасности) в два раза — до тысячи рублей. В то же время начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Виктор Нилов отметил, что штраф должен быть уравнен со стоимостью самых детских кресел, то есть составлять около «двух с половиной-трех или максимум пяти тысяч» рублей. «Таким образом, водитель либо один раз покупает автокресло и тем самым повышает безопасность перевозки своего ребенка, либо каждый раз будет оплачивать его стоимость. Я думаю, что эта мера будет вполне достаточной мотивацией для водителей, и, скорее всего, я думаю, мы пойдем именно этим путем», – добавил Лысаков.