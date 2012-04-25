ГИБДД бьет тревогу: с начала мотосезона погибло 17 человек

В них погибли 1308 человек, еще более 10 тысяч получили тяжелые травмы. Владимир Шевченко также обратился к родителям юных мотоциклистов: Мы настоятельно рекомендуем родителям при приобретении скутера провести с ребенком необходимый инструктаж, разъяснить основы ПДД и строго-настрого запретить выезжать на магистрали с высокой интенсивностью движения. По его словам, многие подростки в большинстве случаев фактически не подготовлены к участию в дорожном движении, поскольку для управления скутерами не требуется водительского удостоверения.