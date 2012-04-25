ГИБДД бьет тревогу: с начала мотосезона погибло 17 человек
25 апреля 2012, 08:25ОбществоРОман БОТов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
За три месяца 2012 года произошло 116 аварий с участием мотоциклистов, в них погибли 17 человек и получили ранения - 128 человек, заявил Интерфаксу официальный представитель ведомства Владимир Шевченко. Он отметил, что ежегодно с открытием сезона число аварий с участием мотоциклистов резко возрастает, причем нередко такие происшествия заканчиваются смертью байкеров, которые, понятно, наименее защищены от травм, чем водители автомобилей. По данным МВД, в прошлом году в России было зафиксировано 9377 ДТП с участием мотоциклистов.
В них погибли 1308 человек, еще более 10 тысяч получили тяжелые травмы. Владимир Шевченко также обратился к родителям юных мотоциклистов: Мы настоятельно рекомендуем родителям при приобретении скутера провести с ребенком необходимый инструктаж, разъяснить основы ПДД и строго-настрого запретить выезжать на магистрали с высокой интенсивностью движения. По его словам, многие подростки в большинстве случаев фактически не подготовлены к участию в дорожном движении, поскольку для управления скутерами не требуется водительского удостоверения.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей