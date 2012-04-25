Госдума предложила отменить доверенности на машины

Собственник машины в этом процессе часто вовсе не участвует, а проверить подлинность доверенности (простая письменная форма) на дороге практически невозможно. Согласно предложению профильного комитета Госдумы, доверенность может заменить полис ОСАГО со вписанным именем водителя. В случае, если речь идет об открытом полисе ОСАГО (страховом документе, предоставляющем возможность управления машиной любому человеку с правами), то подтверждением того, что автомобиль доверен собственником, может служить полный комплект документов - талон техосмотра и свидетельство о регистрации транспортного средства. В настоящее время Комитет Госдумы ведет переписку с правительством РФ о возможности исключения требования предъявлять доверенность на автомобиль из законодательства. По словам первого заместителя председателя комитета Вячеслава Лысакова, скорее всего, правительство одобрит эти поправки. В конце января 2012 года идею отменить автодоверенность поддержала ГИБДД. При этом в инспекции отметили, что для отмены доверенности потребуется внести поправки в правила дорожного движения, Кодекс об административных правонарушениях, Гражданский кодекс и в закон об ОСАГО. В настоящее время водитель, не являющийся собственником автомобиля, обязан иметь при себе доверенность на управление машиной. Согласно статье 12.3 КоАП России, за отсутствие доверенности сотрудники ГИБДД могут вынести водителю предупреждение или выписать штраф в размере ста рублей.