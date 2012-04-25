Honda выпустила новый байк - CRF250L

Достаточно экономичный – на одном литре топлива способен проехать 44,3 км (замеры при скорости в 60 км/ч). Диаметр цилиндра – 76мм. Ход поршня – 55мм. Степень сжатия – 10,7. Максимальная мощность – 23 л.с при 8 500 об./мин. Максимальный момент – 22 Нм при 7 000 об./мин. Габариты (длина, ширина, высота) – 2195х815х1195мм. Колесная база – 1445мм. Клиренс – 255мм. Высота сиденья – 875мм. Вес – 143 кг. Бак – 7,7 литра. Мотоцикл будет производиться в Таиланде и оттуда экспортироваться к местам продажи. Основные цвета – красный (Extreme Red) и белый (Ross White). Начало продаж байка на японском рынке – 14 мая 2012г. О времени поступления к дилерам в других странах не сообщается.