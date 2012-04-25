Honda выпустила новый байк - CRF250L
25 апреля 2012, 08:28ОбществоРОман БОТов
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Японская Honda Motor выпустила в продажу новый многоцелевой мотоцикл модели CRF250L. Как отмечают в Honda, мотоцикл, на их взгляд, получился не только многоцелевым, способным путешествовать как по дорогам, так и вне их, но и многопользовательским – по мнению «хондовцев», он подойдет как начинающим пилотам, так и опытным, и те, и другие получат удовольствие от общения с этим аппаратом. Двигатель – 4-тактный 250-кубовый одноцилиндровый DOHC.
Достаточно экономичный – на одном литре топлива способен проехать 44,3 км (замеры при скорости в 60 км/ч). Диаметр цилиндра – 76мм. Ход поршня – 55мм. Степень сжатия – 10,7. Максимальная мощность – 23 л.с при 8 500 об./мин. Максимальный момент – 22 Нм при 7 000 об./мин. Габариты (длина, ширина, высота) – 2195х815х1195мм. Колесная база – 1445мм. Клиренс – 255мм. Высота сиденья – 875мм. Вес – 143 кг. Бак – 7,7 литра. Мотоцикл будет производиться в Таиланде и оттуда экспортироваться к местам продажи. Основные цвета – красный (Extreme Red) и белый (Ross White). Начало продаж байка на японском рынке – 14 мая 2012г. О времени поступления к дилерам в других странах не сообщается.
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