К сезону лесных пожаров несколько территорий в пригороде привели в порядок
25 апреля 2012, 08:37ОбществоОльга
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Ещё прошлым летом нижнетагильская природоохранная прокуратура проверяла, как арендаторы соблюдают лесное и противопожарное законодательство.
В суд тогда были направлены требования провести противопожарноеобустройство лесов, обеспечить средствами предупреждения и тушенияпожаров. Исполнение решения суда природоохранная прокуратура такжепроконтролировала.
Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры,администрация Горноуральского городского округа ликвидироваланесанкционированную свалку в километре от посёлка Синегорский. А ООО«Выйский ДОК» и Совхоз Шумихинский приобрели дополнительную технику иинвентарь для тушения пожаров.
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