К сезону лесных пожаров несколько территорий в пригороде привели в порядок

В суд тогда были направлены требования провести противопожарноеобустройство лесов, обеспечить средствами предупреждения и тушенияпожаров. Исполнение решения суда природоохранная прокуратура такжепроконтролировала.

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры,администрация Горноуральского городского округа ликвидироваланесанкционированную свалку в километре от посёлка Синегорский. А ООО«Выйский ДОК» и Совхоз Шумихинский приобрели дополнительную технику иинвентарь для тушения пожаров.