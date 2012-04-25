Клещи наступают. Пострадавших тагильчан в 5 раз больше, чем год назад (ВИДЕО)

Напомним, открылся сезонукусов клещей в нашем городе 10 апреля. И за две недели число укушенныхдостигло почти 60-ти человек. 48 человек не были защищены прививками отклещевого энцефалита. Лидеры по числу жертв клещей – Монзино, Исинскийводоём, Старатель, Черноисточинск, Ленёвка, Дураковка, Чащино и сад«Садоводы». На кладбищах клещи нападали 9 раз. И всего один случай укуса– в черте города.