Клещи наступают. Пострадавших тагильчан в 5 раз больше, чем год назад (ВИДЕО)
25 апреля 2012, 08:30ОбществоОльга
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За две недели – 58 укусов клещей. Почти в 5 раз больше прошлого года. Такую тревожную статистику приводят эксперты нижнетагильского одела Роспотребнадзора. При этом 8 из пострадавших тагильчан – дети.
Напомним, открылся сезонукусов клещей в нашем городе 10 апреля. И за две недели число укушенныхдостигло почти 60-ти человек. 48 человек не были защищены прививками отклещевого энцефалита. Лидеры по числу жертв клещей – Монзино, Исинскийводоём, Старатель, Черноисточинск, Ленёвка, Дураковка, Чащино и сад«Садоводы». На кладбищах клещи нападали 9 раз. И всего один случай укуса– в черте города.
Между тем, тагильские медики напоминают, что клещевойэнцефалит очень серьезное заболевание. Они предоставили фильм о егострашных последствиях, снятый в Кемеровской области. На Среднем Уралепроблема не менее острая.
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