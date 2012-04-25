Любите путешествовать? Берите с собой мультивалютную карту!

В чем выгода? В том, что теперь не надо тратить время и деньги на оформление второй карты с той валютой, которая пригодится в поездке.

С мультивалютной картой все просто: для поездки в Европу к карте привязывается счет в евро, для путешествия в США или Эмираты – в долларах. По возвращении домой, в Россию, карта опять становится рублевой. Товары и услуги за границей очень удобно оплачивать картой. Но только в том случае, если валюта покупки и валюта счета совпадают, не происходит конвертации, а значит, владелец карты не несет лишних расходов – именно это и позволяет сделать мультивалютная карта.

Смена счета у карты, выпущенной в Банке24.ру, занимает пару секунд. Для этого надо зайти в Интернет-банк для частных лиц и подписать всего одно заявление с выбранным нужным номером счета. Заявление будет обработано в режиме онлайн, и все операции с новым счетом по карте станут доступны сразу же.

Кстати, в Интернет-банке Банка24.ру каждому счету можно присвоить определенное название – для удобства, чтобы не путаться. Например, один счет обозначить как «счет к карте с моим фото», другой – как «счет для карты Mini». Переименование счета также совершается за один клик в режиме онлайн.