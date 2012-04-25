Многие тагильчане предпочли отдых за границей началу огородного сезона

Турция, Испания, Египет, Арабские Эмираты и автобусные туры по Европе – вот направления, пользующиеся сейчас самым большим спросом среди тагильчан. По словам руководителя туристической фирмы «Бунгало» Ирины Чечик, самая комфортная температура воздуха и воды для отдыха в майские дни – в ОАЭ и Египте. Правда, из-за большого спроса количество действительно хороших предложений в эти страны стремительно сокращается, рассказывает Ирина. Искупаться в Турции, Испании, Италии вряд ли получится, но зато можно полноценно позагорать под южным солнцем.

Интересно, но действительно мог сэкономить на путевках в период майских праздников тот, кто осуществлял раннее бронирование. Горящих туров на довольно «горячую» для туризма пору майских праздников туроператоры не предусматривают, а, наоборот, лишь повышают цены. Тагильские турфирмы готовятся к маю еще с января, добавляет руководитель агентства «Пангея» Светлана Грошева. Ирина Чечик ожидает повышения продаж своего турагентстване меньше, чем на 30%. Майские праздники – пора семейного отдыха. За границу летят зачастую всей семьей.

Многие тагильчане не хотят пропустить начало сезона посадок, даже если планируют дальную поездку. «Некоторые наши клиенты очень просят подыскать такой вариант, чтобы вернуться в Нижний Тагил до начала огородных работ, или до определенных лунных суток», - заверяет Ирина Чечик.

Иногда отдыху за границей ничем не уступают санатории ближнего зарубежья. Отдых в Орловке (Крым, Севастополь) - отличное место для проведения отпуска. Солнце, море, развлечения и оздоровительные процедуры - все это в одном месте и по привлекательной цене!