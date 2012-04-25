Названы самые популярные автомобили в городах-миллионниках
25 апреля 2012, 08:45ОбществоРОман БОТов
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Самыми популярными автомобилями в городах-миллионниках в прошлом году стали «Лады», сообщает агентство «Автостат». Так, автомобили Волжского автозавода вышли в лидеры в Самаре (продано 14 тысяч машин), Казани (11,6 тысячи), Нижнем Новгороде (6,7 тысячи), Краснодаре (4,6 тысячи), Новосибирске (3,8 тысячи), Ростове-на-Дону (3,8 тысячи) и Красноярске (3,7 тысячи). В Москве и Санкт-Петербурге по итогам прошлого года самыми популярными машинами стали «Ниссаны» — жители этих городов купили 29 тысяч 780 и 10 тысяч 252 машины японского бренда соответственно.
Как сообщалось ранее, второе место среди самым продаваемых машин в Москве заняла Kia. Также в десятку самых востребованных машин вошли Volkswagen (25,6 тысячи штук), Ford (24,6 тысячи), Hyundai (24 тысячи), Renault (20,3 тысячи), Chevrolet (18,3 тысячи), Toyota (18,3 тысячи), Skoda (15,6 тысячи) и Lada (15 тысяч). По России первое место по продажам удержала «Лада» (578,4 тысячи проданных автомобилей), следом за которой расположились Chevrolet (173,5 тысячи) и Hyundai (163,4 тысячи). Всего в 2011 году в России было реализовано 2,6 миллиона новых легковых автомобилей.
Фото с сайта autosphere.ru
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