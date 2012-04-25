Названы самые популярные автомобили в городах-миллионниках

Как сообщалось ранее, второе место среди самым продаваемых машин в Москве заняла Kia. Также в десятку самых востребованных машин вошли Volkswagen (25,6 тысячи штук), Ford (24,6 тысячи), Hyundai (24 тысячи), Renault (20,3 тысячи), Chevrolet (18,3 тысячи), Toyota (18,3 тысячи), Skoda (15,6 тысячи) и Lada (15 тысяч). По России первое место по продажам удержала «Лада» (578,4 тысячи проданных автомобилей), следом за которой расположились Chevrolet (173,5 тысячи) и Hyundai (163,4 тысячи). Всего в 2011 году в России было реализовано 2,6 миллиона новых легковых автомобилей.