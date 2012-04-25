Отмена домашнего задания - пожелание российских родителей

Сегоднядети далеко не ограничены школой. Практически каждый занимается дополнительно срепетиторами, посещает различные секции, в том числе спортивные - все этозанимает большой процент свободного времени ребенка. Выполнение домашнихзаданий, можно сказать, лишает их нормального общения со сверстниками и семьей.Объем и требование к заданиям на дом растут, некоторые дети засиживаются до позднеговечера.

Однако сторонникипротивоположной точки зрения на этот вопрос уверены, что без домашних заданий информация,полученная на уроках, не будет закреплена. Придется полностью перестраиватьструктуру занятий, ведь каждый новый день педагог будет вынужден начинать будтос чистого листа. Это прямиком ведет к увеличению числа учебных часов.

Конечно, никаких кардинальных мер пока не планируется. Укаждой школы на этот счет своя политика. Так, в некоторых учебных заведениях дляуспешных учеников предлагается выполнение задач повышенной сложности, отстающимдаются более простые задания.