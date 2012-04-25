При въезде на Тагилстрой сегодня возможны пробки

Как сообщили председателю ОД «Тагил без ям» Никите Чапурину в «Тагилдорстрое», сегодня продолжится ремонт ул. Пархоменко от ул. Газетной до ул. Циолковского. Рабочим осталось закатать одну полосу, к вечеру ремонт должен будет завершиться. Все дорожные бригады будут работать до 20.00.

Также сегодня закатают ямы на перекрестке улиц Победы и Карла Либкнехта (возле магазина «Уют»). Работы будут вестись на улицах Фрунзе и Заводской.

Дорожное движение на Тагилстрой сегодня будет осложнено. На участке ул. Циолковского от ЦУМа до «Хлебозавода» дорожники будут снимать бетонное основание. Не исключены пробки, поэтому водителям рекомендовано скорректировать время в пути.

На пр. Мира продолжит работать фреза, идет снятие верхнего слоя асфальта.