Red Flag представил сразу два лимузина
Китайский производитель роскошных лимузинов, компания Hongqi (также известная, как Red Flag), трудившаяся одно время для политической элиты Поднебесной, показала на Пекинской автовыставке две новых разработки. Одна из них позиционируется как шоу-кар, а вот вторая обязательно станет серийной. Седан Hongqi H7 позиционируется как китайский ответ большой немецкой тройке: конкурент популярных на местном рынке длиннобазных BMW 5 серии и Audi A6 выполнен на платформе китайской версии Toyota Crown.
По предварительным данным, седан снабдят двухлитровым турбированным мотором, двумя вариантами V6 и, возможно, гибридной силовой установкой. О флагманском шоу-каре известно еще меньше. Выполненный в ретро-стилистике L7, по сообщениям очевидцев, словно бы возвращает зрителей во времена холодной войны, когда Red Flag строила лимузины для глав китайского государства. Однако о технической составляющей в Hongqi ничего не сообщили. Предположительно, под капотом лимузина расположен 12-цилиндровый мотор от прототипа HQD, показанного китайцами еще в 2005 году. Отметим, что серийная модификация этого прототипа нашла пристанище в гараже председателя Китайской Республики Ху Цзиньтао. В рамках Пекинского автосалона концерн FAW (First Automobile Works), в состав которого входит компания Hongqi, объявил о долгосрочном плане инвестиций в развитие марки. В ближайшие пять лет китайцы планируют вложить в Hongqi до 1,67 миллиарда долларов, причем деньги будут потрачены в том числе и на расширение модельного ряда. В нем в русле современных традиций появятся и два роскошных внедорожника.