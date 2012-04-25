Red Flag представил сразу два лимузина

По предварительным данным, седан снабдят двухлитровым турбированным мотором, двумя вариантами V6 и, возможно, гибридной силовой установкой. О флагманском шоу-каре известно еще меньше. Выполненный в ретро-стилистике L7, по сообщениям очевидцев, словно бы возвращает зрителей во времена холодной войны, когда Red Flag строила лимузины для глав китайского государства. Однако о технической составляющей в Hongqi ничего не сообщили. Предположительно, под капотом лимузина расположен 12-цилиндровый мотор от прототипа HQD, показанного китайцами еще в 2005 году. Отметим, что серийная модификация этого прототипа нашла пристанище в гараже председателя Китайской Республики Ху Цзиньтао. В рамках Пекинского автосалона концерн FAW (First Automobile Works), в состав которого входит компания Hongqi, объявил о долгосрочном плане инвестиций в развитие марки. В ближайшие пять лет китайцы планируют вложить в Hongqi до 1,67 миллиарда долларов, причем деньги будут потрачены в том числе и на расширение модельного ряда. В нем в русле современных традиций появятся и два роскошных внедорожника.