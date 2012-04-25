С сегодняшнего дня изменился график освещения тагильских улиц
25 апреля 2012, 11:51Общество
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С сегодняшнего дня вступают в силу изменения в графике включения-выключения уличного освещения.
Как сообщил TagilCity.ru главный энергетик ЭМУ № 5 Константин Благинин,теперь на тагильских улицах будет светло с 22.40 до двух ночи. Световойдень увеличивается, поэтому сокращается время уличного освещения.
С 20-го апреля решением городской администрации по этой же причине было отменено утреннее освещение.
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