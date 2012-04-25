Сегодня на дорогах Нижнего Тагила работала специальная фреза (ФОТО)

Сегодня работы велись по проспекту Мира (в рамках 100 млн. рублей отгубернатора Мишарина). Подрядчик «Тагилдорстрой» должны согласномуниципальному заказу снимать слой асфальта не более 15 см, но сегодняони взяли на себя ответственность и сняли слой около 20 см. Как сообщил начальник участка Георгий, это сделано для обеспечения правильноговодостока, то есть создания необходимого наклона дороги.