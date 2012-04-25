Сегодня на дорогах Нижнего Тагила работала специальная фреза (ФОТО)
25 апреля 2012, 21:41ОбществоАлександра Логинова
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Уже сегодня начата работа специальной фрезой, которая может снимать асфальт толщиной свыше 20 см. Таких в Свердловской области всего 3 штуки, и вот одна из них теперь проедет по дорогам города.
Сегодня работы велись по проспекту Мира (в рамках 100 млн. рублей отгубернатора Мишарина). Подрядчик «Тагилдорстрой» должны согласномуниципальному заказу снимать слой асфальта не более 15 см, но сегодняони взяли на себя ответственность и сняли слой около 20 см. Как сообщил начальник участка Георгий, это сделано для обеспечения правильноговодостока, то есть создания необходимого наклона дороги.
В ближайшиедни уникальная для Нижнего Тагила фреза будет работать еще на несколькихобъектах. И, видимо, шансы на хорошие дороги в 2012 году у города ужевыросли.
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