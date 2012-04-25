Стали известны промежуточные результаты проводимого в Нижнем Тагиле ремонта дорог

Как сообщил Владимир Юрченко, компания «Тагилдорстрой» на сегодня выполнила муниципальный заказ на 30-35%, уже проведен ремонт 24 улиц города (в их числе несколько крупных перекрестков в центре города, а так же проспекты Ленина, Мира, Октябрьской революции, Строителей, улицы Заводская и Карла Маркса). Это касается ямочного ремонта, а вот более серьезный ремонт уже заметили жители, которые побывали за последние дни на улице Пархоменко от Газетной до Циолковского. Кстати, ремонт на этой улице закончится уже сегодня, а пока он вызывает много споров.

В интернете появляются публикации от жителей города, что они уже успели «топнуть» на своем автомобиле по новому покрытию. В то время как дорога после ремонта должна еще постоять закрытой, чтобы асфальт окончательно укрепился. Хочется обратиться к автолюбителям, чтобы они понимали важность этого и не ездили по свежеуложенному асфальту, тем более не смотря на запрещающие знаки поделился с TagilCity.ru общественник Никита Чапурин.

На Вагонке заканчивается ремонт проспекта Дзержинского, об этом доложил подрядчик Роберт Авоян. Также подготовлены к укладке асфальта еще несколько участков, среди них улицы Орджоникидзе, Правды и проспект Вагоностроителей, а также относящиеся к территории работы подрядчика улица Фестивальная и Восточное шоссе.

Валентина Исаева задавала вопросы подрядчикам о качестве укладываемого асфальта. Как было озвучено на совещании, «Тагилдорстрой» ввел контроль продукции на входе и выходе, а также регулярно проверяет качество в собственной лаборатории. Продукция компании «Магистраль НТ» была направлена накануне в лабораторию, и в ближайшее время будет известен результат этой проверки.

Также стало известно, что завтра в Нижнем Тагиле появится двухметровая фреза, подобных которой в области всего 2. Эта фреза поможет ускорить и улучшить ремонт участков на дорогах, на которые были выделены 100 млн. рублей губернатором Мишариным.