Тагильчане продолжают сообщать о сбоях в уличном освещении

Так, за вчерашний день жалобы о неполадках в уличном освещении поступилиот жителей домов по ул. Новострой, 13, ул. Папанина 7, 9, Чайковского,96 и Алтайского микрорайона.

Напомним, в этом году произошла смена подрядчика, обеспечивающегоосвещение города. Победу на электронных торгах одержала фирма изЕкатеринбурга – ЭМУ № 5. Ранее за освещение города отвечала компания «Тагилэнергосети».

У нового подрядчика не отлажен графиквключения-выключения света. Раньше массовых звонков не было, сообщилиTagilСity.ru в ЕДДС. Технические сбои случаются из-за того, что электромонтажное оборудованиеуличной сети устарело, в свою очередь рассказал главный энергетик ЭМУ №5 Константин Благинин.

Единая диспетчерская служба фиксирует адреса, где не было света, ипередает их подрядчику для устранения неполадок. На проблемные участкивыезжают оперативные бригады. По возможности освещение восстанавливаетсяв течение дня, сообщил главный энергетик ЭМУ № 5 Константин Благинин.

Сложности возникают, если доступ к пульту управления закрыт – оннаходится внутри трансформаторной подстанции. В этом случае ЭМУ № 5направляет обращение в «Тагилэнергосети», в чьем ведении находятся городскиеподстанции. Тогда устранение неполадки затягивается на несколько дней.

Вместе с тем Константин Благинин отметил, что ЭМУ № 5 и «Тагилэнергосети» работают слаженно, никаких разногласий между компаниями нет.

Напомним, телефон Единой дежурно-диспетчерской службы - 25-78-83.