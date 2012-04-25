Телевизионный супермаркет
Телевизионный супермаркет – могли ли мы представить что-то подобное еще 10-15 лет назад? Могли ли вообразить, что товар «из телевизора» может оказаться в нашем полном и безраздельном распоряжении, стоит только захотеть? Однако в последнее время такой формат шопинга стал привычным для россиян.
И не просто привычным – нам очень нравится делать покупки на диване! Вместо толчеи и суматохи обычных магазинов – комфортабельная, безопасная и спокойная домашняя обстановка, вместо приобретений, сделанных впопыхах, бессмысленных покупок, за которые потом еще долго коришь себя, возможность с удовольствием выбирать, смаковать, прицениваться, советоваться с родными, и уж только потом выкладывать свои кровные.
И в самом деле – тут есть на что посмотреть! Рекламные ролики этих магазинов построены таким образом, что зритель как будто ощущает себя в гостях у дружелюбных и очень приветливых хозяев, которые радостно делятся самыми свежими впечатлениями от своих новых приобретений и искренне советуют вам обзавестись такими же. Такими же пылесосами, миксерами, кухонными комбайнами... Смотрите, как они здорово работают, какие они удобные, а какие красивые!
Ассортимент современного tv-магазина составлен таким образом, чтобы заинтересовать в первую очередь домохозяек, но в последнее время в огромную аудиторию зрителей и покупателей телемагазинов вливаются и представители других социальных слоев и возрастных групп. И дело даже не в том, что население обленилось настолько, что людям лень выйти из дома для того, чтобы посетить магазин. Просто сверхизобилие товаров на прилавках может скорее напугать, чем заинтересовать покупателя, которому намного проще вовсе отказаться от покупки, чем бродить вдоль бесконечных рядов торговых центрах в попытках сделать выбор.
Другое дело магазин на диване. После того, как зритель увидел сюжет о том или ином товаре, он вполне четко представляет себе мотивы своего выбора. Действительно, телевизионный ролик, длящийся не 30 секунд, а полноценные 5-7 минут демонстрирует товар во всей красе. Зритель не просто узнает, как он выглядит, но и видит, как он работает, для чего предназначается, каковы его преимущества по сравнению с аналогичными моделями. Все настолько понятно, просто и очевидно, что не остается никаких сомнений – вот оно! Осталось только снять трубку, набрать номер и сделать заказ.