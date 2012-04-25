Телевизионный супермаркет

И не просто привычным – нам очень нравится делать покупки на диване! Вместо толчеи и суматохи обычных магазинов – комфортабельная, безопасная и спокойная домашняя обстановка, вместо приобретений, сделанных впопыхах, бессмысленных покупок, за которые потом еще долго коришь себя, возможность с удовольствием выбирать, смаковать, прицениваться, советоваться с родными, и уж только потом выкладывать свои кровные.

И в самом деле – тут есть на что посмотреть! Рекламные ролики этих магазинов построены таким образом, что зритель как будто ощущает себя в гостях у дружелюбных и очень приветливых хозяев, которые радостно делятся самыми свежими впечатлениями от своих новых приобретений и искренне советуют вам обзавестись такими же. Такими же пылесосами, миксерами, кухонными комбайнами... Смотрите, как они здорово работают, какие они удобные, а какие красивые!

Ассортимент современного tv-магазина составлен таким образом, чтобы заинтересовать в первую очередь домохозяек, но в последнее время в огромную аудиторию зрителей и покупателей телемагазинов вливаются и представители других социальных слоев и возрастных групп. И дело даже не в том, что население обленилось настолько, что людям лень выйти из дома для того, чтобы посетить магазин. Просто сверхизобилие товаров на прилавках может скорее напугать, чем заинтересовать покупателя, которому намного проще вовсе отказаться от покупки, чем бродить вдоль бесконечных рядов торговых центрах в попытках сделать выбор.