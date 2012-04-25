Уникальное предложение на покупку SKODA Superb!
Уважаемые ценители автомобилей ŠKODA! Появившись на рынке, ŠKODA Superb сразу привлек внимание покупателей своим дизайном и ходовыми характеристиками.
Уважаемые ценители автомобилей ŠKODA!
Появившись на рынке, ŠKODA Superb сразу привлек внимание покупателей своим дизайном и ходовыми характеристиками. Этот автомобиль одержал победу в различных сравнительных тестах и был удостоен множества премий, в частности, был назван «Лучшим автомобилем среднего размера» в Германии и Австрии. В Чехии ŠKODA Superb удостоился почетного титула «Автомобиль года 2009». Он также получил высокие оценки по таким параметрам, как безопасность, использование технологических инноваций и ходовые характеристики. Короткий тормозной путь и наивысший результат по данным краш-теста Euro NCAP — 5 звезд — как нельзя лучше доказывают превосходство новых технологий, реализованных в этом автомобиле.
Только до конца апреля в нашем автоцентре для вас действует уникальное предложение - покупая ŠKODA Superb вы получаете в подарок 3D - телевизор*! Подробности акции у менеджеров отдела продаж по многоканальному телефону: (3435) 48 04 64
Добро пожаловать в автоцентр Европа Авто Тагил на Красноармейской, 198 А!
Ежедневно с 9:00 до 21:00.
*диагональ 40 дюймов
**акция распространяется на автомобили из наличия
***сроки проведения акции с 16 по 30 апреля 2012 г.
*диагональ 40 дюйм* *