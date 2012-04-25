Уникальное предложение на покупку SKODA Superb!

Появившись на рынке, ŠKODA Superb сразу привлек внимание покупателей своим дизайном и ходовыми характеристиками. Этот автомобиль одержал победу в различных сравнительных тестах и был удостоен множества премий, в частности, был назван «Лучшим автомобилем среднего размера» в Германии и Австрии. В Чехии ŠKODA Superb удостоился почетного титула «Автомобиль года 2009». Он также получил высокие оценки по таким параметрам, как безопасность, использование технологических инноваций и ходовые характеристики. Короткий тормозной путь и наивысший результат по данным краш-теста Euro NCAP — 5 звезд — как нельзя лучше доказывают превосходство новых технологий, реализованных в этом автомобиле.