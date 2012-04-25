В шоу «Yesterday live» посмеялись над Нижним Тагилом

«В Нижнем Тагиле мальчик окончил школу в 8 лет, потому что освободилось место на заводе», - именно такая шутка прозвучала в последнем выпуске шоу «Yesterday live» на Первом канале. При этом ведущий не уточнил, на каком именно заводе, НТМК или УВЗ, освободилось это самое место. Может, другим школьникам тоже повезет?