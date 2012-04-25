В шоу «Yesterday live» посмеялись над Нижним Тагилом
25 апреля 2012, 12:25Общество
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Среди лучших перлов телевизионных шоу за прошедшую неделю оказалась шутка про Тагил.
«В Нижнем Тагиле мальчик окончил школу в 8 лет, потому что освободилось место на заводе», - именно такая шутка прозвучала в последнем выпуске шоу «Yesterday live» на Первом канале. При этом ведущий не уточнил, на каком именно заводе, НТМК или УВЗ, освободилось это самое место. Может, другим школьникам тоже повезет?
Также комики обсмеяли «Бурановских бабушек», самых богатых людей мира и телеведущего Михаила Леонтьева.
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