Валентина Исаева: «Предпринимателей, не убирающих свою территорию, ждут штрафы до 1 млн. рублей»

О проблема уборки мусора на Вагонке рассказал Роберт Авоян: управляющие компании собирают мусор и оставляют его на дорогах, хотя вывозом они также должны заниматься самостоятельно. Также отмечены случаи, когда подрядчик проводит уборку, а позже на уже вычищенной территории появляются чужие мешки с мусором. Кстати, «чужие» от «своих» подрядчики отличают с легкостью - мусор со своих территорий они собирают в мешки одного цвета, а позже на дорогах вырастают кучи мусора в пакетах другого цвета. Так, в городе уже замечены «беспризорные» розовые пакеты с мусором, которые вынуждены убирать дорожники.