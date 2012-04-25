Валентина Исаева: «Предпринимателей, не убирающих свою территорию, ждут штрафы до 1 млн. рублей»
За несколько недель в Нижнем Тагиле собраны тысячи тонн мусора, а также огромное количество смета - грязи и специальных смесей, которыми зимой посыпали дороги и тротуары для защиты от гололеда.
О проблема уборки мусора на Вагонке рассказал Роберт Авоян: управляющие компании собирают мусор и оставляют его на дорогах, хотя вывозом они также должны заниматься самостоятельно. Также отмечены случаи, когда подрядчик проводит уборку, а позже на уже вычищенной территории появляются чужие мешки с мусором. Кстати, «чужие» от «своих» подрядчики отличают с легкостью - мусор со своих территорий они собирают в мешки одного цвета, а позже на дорогах вырастают кучи мусора в пакетах другого цвета. Так, в городе уже замечены «беспризорные» розовые пакеты с мусором, которые вынуждены убирать дорожники.
На совещании Валентина Исаева дала распоряжение жестко наказывать предпринимателей за неубранные территории и торговые площади, специально для этого собрана комиссия, которая уже сегодня совершит объезд города - будут выбраны не только самые чистые дворы и территории, но и самые неухоженные. Результатом объезда, предполагается, станет череда штрафов (до 1 млн. рублей) и предписаний ответственным лицам.
Магазинам необходимо самостоятельно убирать свои торговые территории. Давайте дадим дорожникам заниматься ремонтом дорог, а не уборкой мусора! -- обращается к предпринимателям мэр города.
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