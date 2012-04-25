Воздержание несовершеннолетних - новый закон Мосгордумы
Мосгордума собирается разработать и принять указ о полном запрете пропаганды сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
Потенциальный закон заодно охватил уже набившую оскомину проблему гомосексуальных связей, которые пытаются запретить под любым предлогом. Его собираются вывести на федеральный уровень, чтобы борьба с проявлениями секса носила всероссийский характер. Прямо как в СССР. Прецедент уже был: первый подобный закон «О запрете пропаганды педофилии и гомосексуализма среди несовершеннолетних» был принят в Петербурге 11 марта, когда его подписал губернатор Георгий Полтавченко.
Важно понимать, что «пропаганду любых сексуальных отношений среди несовершеннолетних» нужно отделять от просвещения в сфере сексуально-полового воспитания несовершеннолетних, так необходимого в нынешнем обществе. Хотя грань между этими понятиями настолько прозрачна, что различить ее почти невозможно.
Излишний популизм в вопросе «сексуальных информационных ограничений» нелеп и бессмыслен. Закрывать музеи, запрещать Сальвадора Дали, убрать с полок «Лолиту» и «Ромео и Джульетту» (их особенно), разделять обучение мальчиков и девочек — это все абсолютно недейственно. Перекрыть основной источник информации, а именно Интернет, представляется невозможным. Нынешнее поколение молодежи уже не исправишь: СМИ и Интернет уже оказали безвозвратное влияние на сознание.
Законопроект, с которым поначалу хочется абсолютно согласиться, может вызвать абсолютно обратный эффект. Молодежь, не терпящая запретов и поучений, может начать делать все наоборот, наполнив свою жизнь безумным количеством того, чего «в СССР не было». Хорошего от этого будет мало, разве что долгожданный уровень демографии поднимется… Ах вот оно все для чего! Тонко, тонко.