Воздержание несовершеннолетних - новый закон Мосгордумы

Потенциальный закон заодно охватил уже набившую оскомину проблему гомосексуальных связей, которые пытаются запретить под любым предлогом. Его собираются вывести на федеральный уровень, чтобы борьба с проявлениями секса носила всероссийский характер. Прямо как в СССР. Прецедент уже был: первый подобный закон «О запрете пропаганды педофилии и гомосексуализма среди несовершеннолетних» был принят в Петербурге 11 марта, когда его подписал губернатор Георгий Полтавченко.

Важно понимать, что «пропаганду любых сексуальных отношений среди несовершеннолетних» нужно отделять от просвещения в сфере сексуально-полового воспитания несовершеннолетних, так необходимого в нынешнем обществе. Хотя грань между этими понятиями настолько прозрачна, что различить ее почти невозможно.

Излишний популизм в вопросе «сексуальных информационных ограничений» нелеп и бессмыслен. Закрывать музеи, запрещать Сальвадора Дали, убрать с полок «Лолиту» и «Ромео и Джульетту» (их особенно), разделять обучение мальчиков и девочек — это все абсолютно недейственно. Перекрыть основной источник информации, а именно Интернет, представляется невозможным. Нынешнее поколение молодежи уже не исправишь: СМИ и Интернет уже оказали безвозвратное влияние на сознание.