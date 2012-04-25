Выставка душевнобольных художников открывается в Екатеринбурге

Как сообщили организаторы выставки, проект направлен на реабилитацию душевнобольных с помощью искусства и воспитание нашего общества в духе толерантного, уважительного и грамотного отношения к людям с проблемами психического здоровья.

Что такое арт-терапия? Человек изливает на холст свои чувства, эмоции, переживания. Одно такое занятие, по словам психотерапевтов, порой дает в десять раз больший эффект, нежели простой разговор. Любой человек способен выразить себя, свои чувства и свое состояние мелодией, звуком, движением, рисунком. Случается так, что для некоторых людей - это единственный способ дать миру знать о себе, заявить о себе как о творческой личности. Предоставить такую возможность всем нуждающимся - задача арт-терапии пояснили организаторы.