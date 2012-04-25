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«Займемся любовью, а не войной» - под таким лозунгом пройдет хиппи-вечеринка в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Займемся любовью, а не войной» - под таким лозунгом пройдет хиппи-вечеринка в Нижнем Тагиле

25 апреля 2012, 11:51Общество
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