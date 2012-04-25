«Займемся любовью, а не войной» - под таким лозунгом пройдет хиппи-вечеринка в Нижнем Тагиле

По заявлению организаторов вечеринки, как они сами себя называют, группы творческих людей, мероприятие является благотворительным, и часть средств, полученных от продажи билетов, пойдет на нужды Нижнетагильского детского дома №2.

Планы на вечеринку у организаторов и участников грандиозные. Многие из них собираются прийти на событие в яркой одежде, символизирующей движение хиппи. Арт-группа «Лаборатория событий» порадует всех гостей вечеринки тематическим перфомансом. Помимо этого, всем желающим создадут праздничный образ с помощью боди-арта. Планируется также, что будут устроены видеоарт и презентация образа и лозунга движения хиппи.